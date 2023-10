Incidente sulla SS121: traffico in tilt

Incidente sulla SS121. Il sinistro si è verificato vicino lo svincolo Sieli in direzione Paternò. Non ci sono state conseguenze gravi.

Incidente nel Catanese sulla SS121. Il sinistro si è verificato vicino lo svincolo Sieli in direzione Paternò ma fortunatamente non ci sarebbero state conseguenze gravi per gli occupanti della vettura coinvolta. Intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Misterbianco per effettuare le operazioni di rito. Il traffico è in tilt e si stanno registrando lunghe code soprattutto nelle vicinanze dello svincolo della circonvallazione di Catania con immissione sulla SS121.