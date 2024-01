Spaventoso incidente sulla Statale 114, scontro tra 4 auto e un furgone: un ferito

Traffico in tilt e un ferito dopo il violento impatto che ha temporaneamente bloccato la circolazione tra Trepunti e San Leonardello (Giarre, CT).

Si registra l’ennesimo grave incidente in Sicilia: lungo la Strada Statale 114, tra Trepunti e San Leonardello (Giarre, in provincia di Catania), si sono scontrate 4 auto e un furgone Donato.

C’è un ferito, che – secondo le prime informazioni – non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente sulla Statale 114, schianto a Giarre

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dai colleghi di Gazzettino Online, intorno alle 6 del mattino si sarebbero scontrate – per cause da accertare – 4 auto e un furgone Ducato. Pare che il mezzo più grande abbia centrato in pieno una Fiat 500, facendo rimanere il conducente schiacciato nell’abitacolo.

Il malcapitato, un 50enne, è stato soccorso dai vigili del fuoco e dagli operatori del 118. Questi ultimi lo hanno condotto all’ospedale di Acireale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente non avrebbe riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Giarre per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, andata in tilt per circa un’ora. Si sarebbe rivelata necessaria la chiusura temporanea del tratto di Statale per permettere le operazioni di soccorso.

Due tragedie nel weekend

Ha avuto conseguenze ben più gravi un altro incidente, verificatosi nelle scorse ore a Termini Imerese (PA). Un uomo di 39 anni, Massimiliano Arduo, è morto mentre viaggiava a bordo di uno scooter assieme a un gruppo di motociclisti. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione del 118.

Un secondo incidente mortale, nel fine settimana appena trascorso, ha interessato il territorio di Gela (CL): la vittima, anche in questo caso, è un centauro di 42 anni. Sarebbe finito contro un albero con la sua moto. Nulla da fare per il malcapitato: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La vittima è Gregorio Perrone.

