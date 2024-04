FOTO | Nuovo dramma sulla Statale 115, scontro tra due auto e un camion: un ferito grave

Ennesimo incidente stradale nell'Agrigentino: ecco cosa è successo. Un ferito in codice rosso e traffico bloccato.

Grave incidente alle porte di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, lungo la Strada Statale 115. C’è un ferito in condizioni serie.

Il traffico risulta bloccato a causa delle operazioni di soccorso.

Grave incidente a Porto Empedocle, foto di Irene Milisenda per QdS

Incidente sulla Statale 115 a Porto Empedocle

Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi – per cause ancora da accertare – sarebbero state due auto, una Renault Clio e una Twingo, e un camion. Le due auto, dopo il violento impatto, sarebbero finite sul terrapieno al margine della Statale 115.

In fase di accertamento da parte dei poliziotti della statale la dinamica dell’incidete. Sul luogo è scattato l’allarme i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere un uomo, 43 anni di Canicattì, che è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in codice rosso dai sanitari del 118 all’ospedale di Agrigento. Illesi la donna che si trovava nell’altra auto e l’autista del camion. Traffico rallentato.

La tragedia nel Trapanese

Quello di Porto Empedocle non è l’unico incidente grave registratosi in Sicilia nelle ultime ore. Purtroppo, in seguito al violento impatto contro un’auto lungo la Statale in direzione Trapani, un uomo di 37 anni – Mario Abate – ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo alla guida dello scooter, dopo aver fatto una manovra repentina per evitare una vettura che si stava immettendo sulla Statale, sarebbe andato a scontrarsi frontalmente con un’altra auto. L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale: anche la corsa in ospedale non è stata sufficiente a salvare il 37enne, le cui condizioni erano apparse da subito molto gravi.

