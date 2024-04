Scansa un’auto ma va a impattare contro un’altra: morto 37enne in un incidente a Marsala

L'uomo è rimasto incastrato tra le lamiere della vettura e per estrarlo, ancora in fin di vita, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Nella serata di ieri, mercoledì 3 aprile, si è verificato un incidente a Marsala. La vittima è il 37enne Mario Abate, che viaggiava su uno scooter, a seguito dell’impatto avvenuto sulla statale 115 per Trapani, all’altezza di contrada Addolorata.

Le dinamiche dell’incidente a Marsala

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente a Marsala, il giovane alla guida dello scooter, dopo aver fatto una manovra repentina per evitare una vettura che si stava immettendo sulla strada uscendo da un rifornimento carburanti, è andato a scontrarsi frontalmente con un’altra auto.

L’impatto è stato talmente forte che il motociclista è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto contro la quale è andato a sbattere. Per estrarlo, quando ancora era in fin di vita, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il decesso è avvenuto subito dopo l’arrivo all’ospedale di Marsala.

I messaggi di cordoglio sui social

Diversi i messaggi di cordoglio presenti sui social: amici e parenti ricordano Mario Abate, morto nell’incidente di ieri sera, mercoledì 3 aprile, a Marsala. Eccone alcuni: “Notizie che non vorresti mai sentire”; “Che tragedia amico mio, non posso crederci. Riposa in pace”; “Ciao amico mio… ci hai lasciato senza parole… proteggi la tua famiglia, tvb”; “Un grande AMICO… Un ragazzo dal cuore Immenso”.