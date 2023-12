Ennesimo scontro frontale sulla Statale 115, due feriti

Si registra un nuovo incidente stradale in provincia di Agrigento: vigili del fuoco e carabinieri sul posto.

Nella tarda serata di venerdì 22 dicembre si è registrato l’ennesimo incidente lungo la Strada Statale 115, all’altezza del bivio per Siculiana Marina (in provincia di Agrigento).

Due i feriti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Incidente sulla Statale 115, due feriti a Siculiana

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, due auto – una Fiat Panda e una Fiat 500 – si sarebbero scontrate frontalmente all’altezza del bivio per Siculiana Marina, per cause ancora da accertare. In seguito al violento impatto, due persone sono rimaste ferite.

Sul posto, dopo la segnalazione dell’avvenuto sinistro, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri per le operazioni di soccorso e gli accertamenti di rito.

Tragedia sulla Statale 284

Si è concluso in maniera decisamente più tragica, negli scorsi giorni, un altro incidente a Paternò, in provincia di Catania. Una 61enne di Santa Maria di Licodia (CT) – Pisana Musumeci – è morta in seguito a un tragico impatto tra la sua Nissan Micra e una Bmw X3 proveniente dal senso opposto lungo la Strada Statale 284. Inutili i soccorsi per salvare la vita della 61enne. Ferita una seconda persona.

Immagine di repertorio