Incidente sulla Statale 117bis, ci sono feriti: traffico in tilt

Traffico e problemi alla viabilità a Piazza Armerina dopo lo scontro tra due veicoli sulla Statale 117bis: il comunicato Anas.

Si è verificato questa mattina un incidente lungo la Statale 117bis Centrale Sicula, nel territorio di Piazza Armerina (provincia di Enna).

Alcune persone sono rimaste ferite e il traffico è attualmente in tilt. Ecco il comunicato dell’Anas sulle modifiche temporanee alla viabilità per permettere le operazioni di soccorso e l’esecuzione dei rilievi di rito.

Incidente sulla Statale 117bis a Piazza Armerina: strada chiusa, traffico

“È temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, lungo la SS117bis “Centrale Sicula” al km 48,700, a Piazza Armerina (in provincia di Enna), a causa di uno scontro frontale fra due veicoli. L’incidente ha registrato il ferimento di alcune persone. Le deviazioni avvengono tra Piazza Armerina Nord e Piazza Armerina Sud su tracciati comunali”.

“Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile”, si legge nella nota.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, “Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it)”. Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Immagine di repertorio