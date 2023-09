Scontro tra due auto e un autobus scolastico sulla Statale 123, ci sono feriti

Sul luogo dell'impatto, nell'Agrigentino, sono intervenuti Anas, carabinieri e operatori del 118 per soccorrere i feriti.

Nuovo incidente in provincia di Agrigento, tra Canicattì e Campobello di Licata, dove due auto e un bus scolastico si sono scontrati lungo la Strada Statale 123.

Il bilancio è di due feriti.

Scontro tra due auto e un bus scolastico lungo la strada statale 123 che collega Canicattì con Campobello di Licata. Feriti i due conducenti delle auto, un giovane di 22 anni di Ravanusa a bordo di una Fiat Panda e un 70enne residente in Germania a bordo di una Peugeot, trasferiti in ospedale per le cure necessarie.

Illesi i 60 studenti che erano a bordo del bus, che hanno atteso un secondo mezzo per recarsi nei vari istituti scolastici. Sul posto sono intervenuti una squadra Anas e una pattuglia dei carabinieri di Campobello di Licata che si sono occupati dei rilievi del sinistro stradale.