Scontro frontale tra Fiat sulla Statale 576: 3 feriti nell’Agrigentino

Schianto tra due auto a Naro: tra i feriti anche un 13enne.

Si registra l’ennesimo incidente stradale in provincia di Agrigento, per l’esattezza lungo la Statale 576 nel territorio di Naro.

Il bilancio è di 3 feriti.

Incidente sulla Statale 576 a Naro

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due auto – una Fiat Punto e una Fiat Palio – si sarebbero scontrate lungo la Statale dell’Agrigento. In seguito all’impatto, 3 persone sono rimaste ferite: tra loro anche un 13enne. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito i malcapitati in ospedale per le cure necessarie.

Presenti anche i carabinieri della stazione locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro.

L’ennesimo impatto sulla Statale 115

Un altro incidente ha interessato la provincia di Agrigento nelle scorse ore. Nello specifico, lungo la Statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, a Licata (AG), hanno impattato un veicolo pesante e un autocarro. Intervenuti immediatamente, le squadre Anas e le forze dell’ordine hanno gestito il traffico veicolare. Due i feriti in seguito allo scontro, che ha mandato in tilt la circolazione per diversi minuti.

La tragedia sulla Palermo-Agrigento

Altri due incidenti avvenuti negli scorsi giorni hanno avuto, purtroppo, un esito tragico. Il primo ha portato alla morte del 58enne Mario Romano, vittima di un tragico schianto sulla Palermo-Agrigento. Il secondo, invece, è avvenuto circa un mese fa a Lipari (ME), ma il ferito – il 19enne Jonathan Giannò – è morto solo negli scorsi giorni. Era ricoverato all’ospedale Papardo di Messina.

Immagine di repertorio