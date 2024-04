Licata, incidente stradale tra due veicoli pesanti: chiusa al traffico la SS115

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza

Ancora un incidente stradale ad Agrigento. Nello specifico, nelle scorse ore sono stati coinvolti due mezzi pesanti sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” di Licata. A causa dell’impatto, si registrano due feriti. Inoltre, traffico momentaneamente bloccato su entrambe le direzioni in attesa di un graduale ritorno alla regolare viabilità.

Licata, incidente sulla SS115: due feriti

A causa di un incidente stradale, traffico momentaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, al km 238,600, a Licata (Agrigento). Nel sinistro, che ha coinvolto un veicolo pesante e un autocarro, si registrano due feriti. Intervenuti immediatamente sul posto, le squadre Anas e le forze dell’ordine stanno cercando di gestire il traffico in piena sicurezza.

L’arrivo delle forze dell’ordine

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.