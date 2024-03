Viabilità a Caltanissetta: pronte le rotatorie per regolare il traffico

Ultimati i lavori in via Leone XIII e via Catania, ora comprensive di isole direzionali e relativi cordoli spartitraffico. Entrambe sostituiscono i vecchi impianti semaforici in ottica di sostenibilità

CALTANISSETTA – Istituita la regolamentazione veicolare nelle rotatorie di via Leone XIII e via Catania. Ultimati i lavori di realizzazione delle due rotatoria comprensive di isole direzionali e relativi cordoli spartitraffico, a seguito del sopralluogo effettuato dalla Direzione V – Polizia municipale si è proceduto a regolamentare il traffico veicolare al fine di renderla fluida e sicura.

Le rotatorie, istituite in via sperimentale già dal 2019, hanno dimostrato in questi anni anche se in via provvisoria di essere un ottimo sistema per regolare il traffico in due snodi fondamentali per la città per la presenza di scuole e uffici pubblici. Entrambe sono andate a sostituire gli impianti semaforici tramutando in realtà una decisione presa dalla passata amministrazione comunale nell’ottica della mobilità sostenibile in un’area densamente popolata che grazie alla riduzione dei tempi di sosta ai semafori tendeva e tende anche ad abbattere le emissioni di Co2.

Due nuove rotatorie a Caltanissetta

Con ordinanza n.67 della Polizia municipale dello scorso 23 febbraio dunque è stato istituito il senso rotatorio nelle due nuove rotatorie in corrispondenza dell’incrocio di Via Leone XIII con la Via Padre Pio da Pietrelcina e con la Via Luisa Moncada e in corrispondenza dell’incrocio di Via Leone XIII con la Via Catania e la Via Fra Giarratana.

Istituito inoltre l’obbligo di dare la precedenza, per tutti i veicoli che si immettono nelle due rotatorie, a quelli che si sono già immessi nelle stesse. I veicoli provenienti da via Gregorio XVI, giunti all’incrocio con la Via Padre Pio da Pietrelcina, hanno l’obbligo di proseguire a sinistra sulla stessa Via Padre Pio da Pietrelcina, oppure a destra in direzione Via Catania mentre i veicoli provenienti dal Viale Sicilia, giunti all’incrocio con la Via Catania, hanno l’obbligo di svoltare a destra in direzione rotatorie.

È fatto obbligo alla Polizia municipale e alle altre Forze di Polizia previste dall’art.12 del Codice della Strada di osservare e fare osservare il provvedimento. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.