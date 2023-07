Dramma sulla Provinciale 84, scontro moto-Smart: grave dentista

Il brutto incidente la mattina dopo l'ultimo giorno di lavoro prima della pensione.

Grave incidente stradale sulla Strada Provinciale 84 in direzione Marsala (provincia di Trapani): a rimanere coinvolto un noto dentista, appena giunto alla pensione (iniziali V. A.).

Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto nelle scorse ore. A riportare la notizia è il quotidiano “Trapani Oggi”.

Incidente sulla Statale 84, grave dentista di Marsala

Pare che il dentista sia rimasto coinvolto in un grave incidente nelle scorse ore, proprio il giorno dopo la fine della sua attività per godersi la meritata pensione. L’uomo, alla guida della sua moto e diretto a Favignana per trascorrere lì le sue vacanze, si sarebbe scontrato con una Smart lungo la Provinciale 84. Rimangono da ricostruire la dinamica e le responsabilità di quanto accaduto.

In seguito al violento impatto, il dentista avrebbe riportato un grave trauma facciale. Al momento sarebbe ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Sul luogo dell’incidente, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi di rito.