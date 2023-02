Suora alla guida va a sbattere contro seconda auto e colpisce prete: un ferito

Rocambolesco incidente quello provocato dalla suora, sulla soglia dei 90 anni. Nel sinistro è rimasta ferita una persona.

Ci sono una suora, un parroco e un laico. Non si tratta dell’inizio di una barzelletta, bensì dei protagonisti del rocambolesco incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi nella zona dei Castelli Romani, in provincia di Roma.

La ricostruzione del sinistro

A causare il grande trambusto, secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe stata la religiosa sulla soglia dei 90 anni alla guida dell’auto coinvolta nel tamponamento con un secondo mezzo governato da un semplice cittadino di 60 anni.

Questa seconda auto, in seguito, sarebbe finita contro un terzo veicolo guidato da un parroco di Pavona. La suora e il prete non hanno rimediato particolari conseguenze, rimanendo illesi.

Un ferito in ospedale

Non si può dire lo stesso dell’uomo che è stato tamponato dalla religiosa. Per quest’ultimo, infatti, è stato necessario il trasporto in ospedale per maggiori accertamenti a causa delle ferite riportate. Fortunatamente, il malcapitato non si troverebbe in una situazione di pericolo.