Tangenziale di Catania bloccata, incidente in direzione Siracusa: lunghe code

Traffico congestionato sulla Tangenziale di Catania a causa di un sinistro. Tante le auto rimaste incolonnate sotto il sole.

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Tangenziale di Catania, poco prima delle 10.

Così come dettagliato dal servizio Automap, il sinistro sarebbe avvenuto all’altezza dello svincolo di Misterbianco, in collegamento tra la Tangenziale di Catania e la Strada Statale 121 Catanese. Al momento non sono noti il numero dei veicoli coinvolti e quello di potenziali feriti.

Incidente Tangenziale, forti rallentamenti

A causa dell’inconveniente, il traffico stradale sulla Tangenziale di Catania ha conosciuto dei rallentamenti all’altezza del punto dove si è verificato l’incidente.

La direzione interessata dalle code è quella per Siracusa, verso lo svincolo Simeto della Strada Statale 114. Maggiori dettagli sull’incidente potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.