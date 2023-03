Incidente sulla tangenziale: donna esce dall’auto avvolta dalle fiamme e muore carbonizzata

Vani i soccorsi degli automobilisti presenti e del 118

Inferno sulla tangenziale ovest di Lecce: una donna è morta carbonizzata in seguito alla scontro tra due auto, una Lancia Y e una Fiat Punto, avvenuto poco prima delle 14 all’altezza dello svincolo per San Cesario. L’esatta dinamica del sinistro è ancora tutta da definire, quello che si sa è che uno dei due mezzi ha preso fuoco. Ad avere la peggio S.B., una 32enne, rimasta incastrata nell’abitacolo e senza possibilità di fuggire all’esterno del mezzo avvolto dalle fiamme. Testimoni affermano che la vittima, divenuta ormai una torcia umana, sia riuscita a uscire dall’abitacolo.

Soccorsi vani

Nonostante l’intervento di alcuni automobilisti di passaggio e dei soccorritori del 118, che si trovavano in zona poichè facevano rientro al vicino ospedale “Fazzi”, non si è potuto evitare il peggio. Sul posto si è reso necessario l’intervento di più ambulanze e dei vigili del fuoco. Il conducente dell’altra auto coinvolta è stato trasportato in ospedale. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale affidati alle forze dell’ordine