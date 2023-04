Schianto con la moto nel Catanese, grave 21enne

Nuovo incidente sulle strade siciliane: giovane in prognosi riservata dopo il violento impatto a Ragalna.

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 20 aprile 2023, in via Cavalieri a Ragalna, in provincia di Catania.

Il ferito è un giovane di 21 anni.

Incidente in via Cavalieri a Ragalna, grave 21enne

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, il 21enne – che viaggiava a bordo di una moto – avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro un muro. Si sarebbe trattato, quindi, di un incidente autonomo.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanza ed elisoccorso: il giovane ferito è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Attualmente sarebbe ricoverato e in prognosi riservata. Giunti sul luogo del sinistro anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’accaduto.

Si tratta dell’ennesimo grave impatto in Sicilia nel giro di poche ore. Solo ieri, 19 aprile, si sono verificati due incidenti mortali: il primo nell’Agrigentino, lungo la Statale 118, e il secondo a Palagonia, sempre in provincia di Catania, lungo la Strada Statale 385 Catania-Caltagirone. Le vittime sono un giovane operatore ecologico, il 29enne Francesco Mannella (di Porto Empedocle), e un centauro 26enne di Palagonia.

Immagine di repertorio