Incidente mortale a Palagonia, perde la vita un motociclista

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto una motocicletta e nell’impatto il conducente ha perso la vita.

E’ morto un motociclista a Palagonia in un incidente stradale che si è verificato, questa mattina, lungo la strada statale 385.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo della motocicletta perdendo la vita.

Rallentamenti al traffico sulla strada statale 385

Si registrano dei rallentamenti alla viabilità in corrispondenza del territorio comunale di Palagonia, in provincia di Catania.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Si tratta del secondo tragico incidente stradale avvenuto, a distanza di poche ore, sulle strade siciliane.

Incidente mortale a Caltanissetta, perde la vita un 29enne

Lungo la Strada Statale 118 Corleonese Agrigentina, che collega Agrigento con Raffadali, in queste ore, si è verificato un incidente mortale. La vittima è Francesco Mannella, 29 anni. Ci sono anche due feriti.

Secondo una prima ricostruzione, due auto, modello Golf Volkswagen, si sarebbero scontrate frontalmente. Nello schianto a perdere la vita è stato un giovane di 29 anni, Francesco Mannella, operatore ecologico di Porto Empedocle, deceduto poco dopo lo schianto per le gravi ferite all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.