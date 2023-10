Incidente mortale in via Palmara, Emilio Maffei sbanda con la moto e finisce a terra

Incidente mortale in via Palmara a Messina, dove un 35enne è finito a terra dopo aver perso il controllo della moto.

Ennesimo sinistro con risvolti tragici in Sicilia. Un incidente stradale mortale si è verificato nella notte tra giovedì 5 e venerdì ottobre in via Palmara a Messina.

A perdere la vita, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, è stato il 35enne Emilio Maffei che si stava spostando a bordo della sua moto. Per cause ancora da accertare, il motociclista sarebbe finito a terra con l’impatto che si sarebbe rivelato quindi fatale.

I soccorsi e il decesso

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 per prestare soccorso alla vittima, ma al momento dell’arrivo il 35enne era già morto. Gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Maffei.

Sul luogo del tragico sinistro sono intervenuti anche gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Stradale di Messina per fare luce sul triste accaduto. Maggiori dettagli potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.