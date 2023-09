Tremendo incidente in viale delle Americhe, auto si ribalta sull’asfalto: come sta il conducente

Pauroso incidente stradale ieri sera in viale delle Americhe a Ragusa. Il conducente del mezzo è stato portato in Pronto Soccorso.

Pauroso incidente stradale quello che si è verificato nella serata di ieri, martedì 26 settembre, lungo viale delle Americhe a Ragusa, poco distante dal McDonald’s.

Incidente viale delle Americhe, cos’è successo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’auto si è ribaltata in maniera autonoma, rovesciandosi sull’asfalto. Alla guida del mezzo a quattro ruote c’era un 18enne, rimasto fortunatamente illeso.

Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto dove è avvenuto il sinistro si sono presentati i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco.

I soccorsi

Il ragazzo è stato comunque trasportato in Pronto Soccorso per dei controlli ma, come detto, non avrebbe rimediato conseguenze importanti. I pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza l’auto poiché avrebbe perso del carburante che avrebbe potuto causare un’esplosione.

Presente anche la Polizia Locale di Ragusa per effettuare i rilievi del caso e determinare la dinamica di quanto accaduto in viale delle Americhe.

Foto di Franco Assenza