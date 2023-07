Scontro auto-scooter al viale Tica: giovane trasferito in ospedale a Siracusa

Incidente nel primo pomeriggio nel capoluogo aretuseo: ecco la prima ricostruzione.

Ennesimo incidente in Sicilia, per l’esattezza tra il viale Tica e il viale Zecchino a Siracusa: il bilancio è di un ferito.

L’episodio è avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, mercoledì 5 luglio.

Incidente in viale Tica a Siracusa

Secondo una prima ricostruzione, l’auto e lo scooter si sarebbero scontrati all’incrocio tra le due vie del capoluogo aretuseo. In seguito al violento impatto, ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un giovane. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per trasferire il malcapitato in ospedale.

In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine su quanto accaduto. Pare che l’incidente sia stato causato dal mancato rispetto di un semaforo.

Immagine di repertorio