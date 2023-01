Incredibile incidente in Sicilia, auto in corsa travolge una signora – VIDEO

Un incredibile incidente a Vittoria, la prima ricostruzione dall'impatto al trasferimento in ospedale.

Incredibile incidente a Vittoria, in provincia di Ragusa, tra via Ruggero Settimo e via Bixio, nei pressi di un noto negozio di abbigliamento della zona.

Incidente a Vittoria, la prima ricostruzione

Il sinistro si è verificato intorno alle 9.30 della mattinata di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023. Come è possibile vedere dal video in alto, un’auto avrebbe travolto una signora, ferendola. La donna, condotta all’ospedale di Vittoria per ricevere le cure e sottoporsi agli accertamenti del caso, per fortuna non sarebbe in gravi condizioni.

Fonte foto e video: Franco Assenza