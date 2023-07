Incidente nella mattinata, 24enne trasferita a Catania in elisoccorso

Ancora poche le informazioni su quanto accaduto nella mattinata a Vittoria: giovane in ospedale.

Incidente a Vittoria, in provincia di Ragusa, nella mattinata: il bilancio è di una persona ferita, trasferita in elisoccorso a Catania.

Incidente a Vittoria, interviene elisoccorso

Sono ancora molto poche le informazioni su quanto accaduto e si sconosce la dinamica esatta dell’incidente. In seguito al sinistro nel Ragusano sarebbe rimasta ferita una persona. Dovrebbe trattarsi, stando alle prime informazioni, di una ragazza di Comiso, di circa 24 anni, trasferita in elisoccorso dall’ospedale di Vittoria per essere sottoposta a intervento di neurochirurgia. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe entrata in codice giallo, quindi le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.

Immagine di repertorio