L’incontro programmatico “Valorizzare i Vigneti Etnei della Fascia Collinare” è stato un momento di discussione e pianificazione fondamentale per promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dei vigneti nella suggestiva zona collinare dell’Etna. L’evento ha visto la partecipazione di illustri rappresentanti istituzionali e esperti del settore, con l’obiettivo di delineare strategie e azioni concrete per sostenere l’agricoltura vinicola locale.

Le conclusioni

L’incontro si è concluso con un’impronta di collaborazione e impegno da parte di tutti i partecipanti per promuovere la crescita sostenibile e la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo della fascia collinare dell’Etna. Gli sforzi congiunti delle istituzioni, degli esperti del settore e della comunità locale sono fondamentali per garantire un futuro prospero per questa importante area. L’ONAV supporterà la creazione presso i locali del PIME, grazie al supporto e la volontà del comune di Mascalucia e del suo sindaco Arch. Magra, di un centro di formazione e accrescimento della cultura enoica che possa dare supporto e diventare punto di riferimento per tutto il territorio.