Incredibile inseguimento sulla Statale 284, coinvolto minorenne

Guida senza patente e a folle velocità: polizia interviene sulla Bronte-Adrano e denuncia 17enne

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 17enne: è stato protagonista di un lungo e impegnativo inseguimento, iniziato sulla Strada Statale 284 Bronte-Adrano e conclusosi alle porte di Biancavilla.

Ecco il bilancio delle operazioni, che hanno coinvolto due equipaggi del Commissariato di polizia di Adrano.

Inseguimento sulla Statale 284, cosa è successo

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, in orario notturno, un equipaggio del Commissariato ha tentato di fermare un’auto, il cui guidatore aveva un atteggiamento sospetto. Quest’ultimo, vistosi avvicinare dall’equipaggio della polizia, decide di fuggire a folle velocità.

I poliziotti, immediatamente posti al suo inseguimento, percorrendo la Strada Statale 284 in direzione di Adrano ha chiesto l’ausilio di un altro equipaggio. Il minorenne ha percorso le vie principali di Adrano a velocità sostenuta, fino a quando i due equipaggi sono riusciti a bloccare il fuggitivo.

Il minore, oltre a essere stato sanzionato per guida la senza patente, è stato oggetto di contestazione per non aver ottemperato all’Alt polizia, per aver sorpassato in curva e per la velocità non commisurata a un centro abitato. L’importo complessivo delle sanzioni irrogate ammonta a oltre 5.000 euro.

Immagine di repertorio