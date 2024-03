“Le indagini di Lolita Lobosco”, via alla terza stagione su Rai Uno: le anticipazioni

Torna su Rai Uno "Le indagini di Lolita Lobosco", la serie tv con protagonista Luisa Ranieri: ecco cosa succederà nella terza stagione

Da lunedì 4 marzo 2024 in prima serata su Rai Uno andrà in onda la terza stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco”. Il vicequestore Lobosco ha saputo ritagliarsi un posto nel cuore dei tanti telespettatori che hanno imparato prima a conoscerla poi ad amarla ed infine ad aspettarla. La serie è giunta alla terza stagione soprattutto perché gli ascolti e la curiosità del pubblico sono stati fondamentali per portare avanti questo progetto. Basata su libri di Gabriella Genisi e prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, “Le indagini di Lolita Lobosco 3” è diretta da Renato De Maria. A vestire i panni del vicequestore di Bari sarà sempre Luisa Ranieri che sull’evoluzione del personaggio nella terza stagione in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato: “C’è sempre una donna che fa i conti con il tempo che passa, sta maturando. Dopo che ha arrestato i mandanti dell’omicidio del padre, la troviamo all’inizio addolorata, ma poi piano piano fa pace con una parte del suo passato e va oltre”. Infatti, l’ultima puntata della seconda stagione si era conclusa con la scoperta del coinvolgimento di Angelo, suo grande amore, nella morte del padre. Nello specifico, Angelo non aveva agito per uccidere Nicola Lobosco, ma era stato ricattato da pericolosi criminali. Angelo non lo aveva mai spiegato a Lolita Lobosco, fino a quel momento. Dopo aver spiegato cosa era accaduto, Angelo è stato inserito in un programma di protezione cambiando nome e città. Questo ha segnato la fine sia della continua ricerca di chi fossero i mandanti della morte del padre sia la storia d’amore con Angelo, idolatrato da Lolita Lobosco sin da bambina.

La trama di “Le indagini di Lolita Lobosco 3”

Il vicequestore sarà alle prese con nuove appassionanti indagini che la impegneranno e avrà un incontro inaspettato che proverà a farle cambiare idea sull’amore, dopo i fallimenti sentimentali delle sue ultime relazioni. Tante sono le novità che riguardano i personaggi della serie. Nunzia e Carmela lasciano la casa di una vita per aprire un agriturismo assieme a Trifone, Lello si prepara scrupolosamente al ruolo di padre di due gemelli e Antonio deve tenere testa a Porzia cercando di non fare errori che gli possono costare cari. Nessuno avrà di che annoiarsi, men che meno Marietta, che come sempre rincorre l’amore e la felicità infischiandosene delle apparenze e delle convenzioni sociali.

Anticipazioni della puntata di lunedì 4 marzo 2024

La prima puntata si intitola “Volo Pindarico”. Lolita ha deciso di rinnovare il suo brevetto da paracadutista e proprio mentre raggiunge il campo di volo assiste attonita a un terribile incidente: il paracadute di una giovane donna non si apre e il lancio finisce in tragedia. Lolita si precipita sul luogo dello schianto e quasi subito emergono una serie di incongruenze sulla dinamica della caduta e sulla vita della ragazza, una giovane cittadina tedesca, che attivano il talento investigativo della poliziotta. Nel frattempo, Lolita incontra Leon, un affascinante gallerista, che la colpisce e la spiazza per il suo essere limpido e solido.

Il cast

A fianco a Luisa Ranieri, ritroveremo quasi tutti gli stessi personaggi delle precedenti edizioni. Segno che squadra vincente non si cambia. Nel cast ci saranno: Ninni Bruschetta, Mario Sgueglia, Lunetta Savino, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Giulia Fiume, Camilla Diana, Camilla Lerro, Daniela Virgilio, Donata Frisini, Francesco De Vito, Aldo Ottombrino, Vincenzo Michele, Gian Piero Rotoli, Giovanni Trombetta e Maurizio Donadoni.

L’unica new entry sarà Daniele Pecci che vestirà i panni dell’uomo che affascinerà Lolita Lobosco. A tal proposito Luisa Ranieri ha rivelato: “Lolita non è sfortunata, è una donna che si basta. Nonostante abbia avuto un rapporto conflittuale con il maschile, resta aperta e curiosa. Alla fine, non è veramente disposta a sacrificarsi e a mettere la vita di un uomo davanti alla sua. Preferisce avere una persona accanto ma non l’ha ancora trovata. Non ambisce al matrimonio o a una relazione perfetta. Le piace il gioco della seduzione anche se poi magari finisce lì”.

Dove e come guardare Le indagini di Lolita Lobosco 3

È possibile vedere Le indagini di Lolita Lobosco 3 su Rai Uno alle ore 21:30 ogni lunedì a partire dal 4 marzo per cinque settimane. La serie sarà disponibile sia in diretta streaming su RaiPlay sia on demand una volta che le puntate saranno edite.

