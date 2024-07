Matteo Messina Denaro, si cerca un nuovo covo: scattano le perquisizioni a Mazara del Vallo

Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Palermo, sono in corso delle perquisizioni in un complesso residenziale mazarese

Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Palermo, sono in corso delle perquisizioni in un complesso residenziale di Mazara del Vallo, a Trapani. L’obiettivo, è quello di fare luce sui segreti di Matteo Messina Denaro, con gli inquirenti alla ricerca di un covo appartenente all’ex latitante originario di Castelvetrano.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Matteo Messina Denaro, si cercano i covi: perquisizioni su garage

Con un provvedimento che ha consentito di ricostruire diverse fasi delle attività illegali del capomafia Matteo Messina Denaro, i poliziotti e i carabinieri del Ros hanno fatto irruzione in un condominio di via Castelvetrano.

Dalle indagini, cruciale il ruolo delle telecamere e della localizzazione (quindi il rintracciamento) del cellulare. Le immagini acquisite, infatti, hanno permesso di registrare il passaggio con una macchina di Lorena Lanceri, una degli elementi più importanti per l’ex latitante di Castelvetrano. Inoltre, nell’auto di Matteo Messina Denaro – una Alfa Romeo – è stata trovata anche una chiave di un residence, in questo momento sotto studio degli inquirenti per capire se utile ad aprire appartamenti o garage che potrebbero essere dei punti cardine della vicenda.

Così, la Dda di Palermo – coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia – ha disposto la perquisizione e il successivo controllo di tutti i garage del residence. L’obiettivo, è quello di scovare i covi di Matteo Messina Denaro e quel famoso archivio segreto di cui più volte ha parlato proprio l’ex capomafia.

Le indagini ancora nel mistero

Coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Pierangelo Padova, Gianluca De Leo e Bruno Brucoli, sono al momento quattordici i fattori individuati dalle indagini. Tuttavia, restano ancora molti misteri da risolvere tra interessi economici e affari riguardanti il boss originario di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro.