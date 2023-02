Aumentano le indennità dei sindaci, ma è scontro: “I soldi non bastano”

La norma della Finanziaria della Regione Siciliana stanzia 6 milioni per le indennità dei sindaci. Le opposizioni: “Ne servivano almeno 11”.

Ieri mattina, le rassicurazioni del governatore Schifani ai rappresentanti dell’Anci, in tarda serata l’emendamento del governo, pochi minuti dopo scoppia la polemica.

Salgono le indennità dei sindaci siciliani che avevano lamentato a gran voce la disparità di trattamento rispetto ai “colleghi” del resto d’Italia, ma le somme stanziate nella Finanziaria in esame a Palazzo dei Normanni sarebbero insufficienti, secondo l’opposizione.

La maggioranza esulta

Ma l’esecutivo e i partiti che lo sostengono esultano: “Mantenuto l’impegno ad aumentare le indennità di carica dei sindaci e degli amministratori Comunali siciliani. Con un emendamento che stanzia 6 milioni di euro, – dichiarano i deputati regionali della Lega Marianna Caronia, Pippo Laccoto, Vincenzo Figuccia, assieme agli assessori Luca Sammartino e Mimmo Turano – senza intaccare il Fondo per le Autonomie locali, consentiamo di poter parametrare le indennità di funzione a quelle previste nel resto d’Italia. La Regione concorrerà quindi agli adeguamenti che i singoli enti locali faranno con propri atti amministrativi”.

“Ci eravamo impegnati – proseguono – a recepire le istanze che venivano da Anci Sicilia e adesso col voto del Parlamento siciliano, su una norma fatta propria dal Governo Schifani, è stata data una risposta immediata, sebbene parziale al momento in termini di copertura da parte della Regione. Siamo certi – concludono – che si troveranno le risorse per un adeguamento pari al 100% degli importi previsti dalla legge nazionale”.

La norma

E in effetti la norma si può considerare un primo, seppur importante passo, verso l’adeguamento delle indennità di sindaci, assessori e consiglieri comunali. L’emendamento infatti interviene per rivedere le indennità sulla base dei dati Istat sull’inflazione, così come avvenuto con legge nazionale per le altre Regioni. La Sicilia, essendo una Regione autonoma avrebbe dovuto intervenire con una propria norma. E così è stato. Ma i fondi racimolati in finanziaria copriranno il 50 per cento della somma che servirà per l’adeguamento degli stipendi.

Le opposizioni: “I soldi non bastano”

Per questo motivo, dalle opposizioni sono arrivate critiche non tanto alla ratio della norma, quanto, appunto, sull’ammontare della cifra stanziata nella legge di stabilità. “Tutto quello dichiarato dal Governo in questi giorni – affermano il capogruppo del Movimento 5 stelle Antonio De Luca e il deputato 5 stelle Luigi Sunseri – si scontra con la realtà dei fatti: le somme stanziate con l’articolo 1 della Finanziaria sono insufficienti a coprire l’aumento delle indennità di sindaci ed assessori. Nulla anche per i consiglieri comunali e di quartiere che continuano ad essere ignorati dall’esecutivo”.

Ci volevano undici milioni di euro – concludono – e ne sono stanziarti solo sei. Il governo la smetta di prendere in giro gli amministratori”. Cifre insufficienti anche per il Pd, che però difende l’intervento: “Siamo favorevoli all’adeguamento delle indennità dei sindaci, assessori e consiglieri, ma la cifra proposta dal Governo non basta”, dice Michele Catanzaro capogruppo del PD all’Ars. “Il PD ha sostenuto la richiesta dei primi cittadini e dell’Anci ma siamo consapevoli che si tratta di una risposta solo parziale”.