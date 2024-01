Tragedia al Pronto Soccorso nel Palermitano, uomo muore per infarto

Inutili i tentativi di rianimare il 64enne: era giunto in ospedale in condizioni disperate.

Tragedia a Bagheria, in provincia di Palermo, dove un uomo di 64 anni è morto dopo essere stato colpito da un infarto.

La vittima – le cui generalità non sono state al momento divulgate – era originario di Santa Flavia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Infarto fatale, uomo morto a Bagheria

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo scorso mercoledì pomeriggio il 64enne avrebbe accusato un malore e si sarebbe recato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Bagheria, situato in via capitano Luigi Giorgio. Purtroppo le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate e per lui non c’è stato nulla da fare nonostante i vari tentativi di rianimazione dei medici.

Sul posto sono intervenuti anche il magistrato e le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito prima della restituzione della salma alla famiglia.

Una serie di tragedie a inizio anno in Sicilia

Non è l’unico caso di malore fatale registrato negli scorsi giorni in Sicilia. Nel secondo giorno dell’anno, infatti, la comunità di Chiaramonte Gulfi (RG) è rimasta sconvolta dal decesso improvviso di una studentessa 25enne: avrebbe avuto prima l’influenza e poi, per cause da accertare, sarebbe andata in arresto cardiaco. Inutili, anche in questo caso, i tentativi di soccorso. Nella notte di Capodanno, anche un 50enne della provincia di Agrigento è deceduto per un malore.

Altrettanto triste la storia di Anna Fauci, 64enne di Sciacca (AG), morta per aneurisma. La famiglia della donna ha deciso di onorare la sua memoria con un atto di generosità, donando gli organi a chi è in attesa di trapianto. Un gesto d’amore e grande solidarietà che ha commosso i medici e l’intera comunità.

Immagine di repertorio