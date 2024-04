Si accorge di avere infarto: una Tesla col pilota automatico lo porta in ospedale e si salva

Un uomo ha raccontato di essere stato trasportato in ospedale dall'automobile mentre stava accusando un attacco di cuore

Una Tesla Model Y equipaggiata con l’ultima versione 12 del software Full Self-Driving (FSD) ha letteralmente salvato la vita un uomo trasportandolo autonomamente in ospedale dopo un attacco di cuore. Ha fatto il giro del mondo la storia di Max Paul Franklin, un produttore televisivo americano che, nella notte tra l’1 e 2 aprile, si è sentito male mentre si trovava solo in casa. Principio di infarto e basso livello di glucosio nel sangue a causa del mancato funzionamento della pompa dell’insulina. Senza perdersi d’animo, l’uomo è riuscito a salire sulla sua Model Y e a impostare l’Autopilot con destinazione il Pronto Soccorso.

La storia di Max Paul Franklin

In un post intitolato “La mia pazza storia vera”, Franklin ha raccontato ai followers: “Il 1° aprile, Tesla ha sbloccato la piena capacità di guida autonoma per tutti i veicoli Tesla in America. In un momento di disperato bisogno, alle 2:00 del mattino seguente, mi sono ritrovato alle prese con una grave disidratazione e un livello di glucosio nel sangue di 670 a causa di un malfunzionamento della mia pompa per insulina. Non avendo tempo da perdere, mi sono rivolto alla mia Model Y per ricevere assistenza.”

Un viaggio di oltre 13 miglia fino all’ospedale, poi il lieto fine

Franklin ha spiegato che la sua Tesla ha percorso il viaggio di 13 miglia da casa sua in Virginia all’ospedale. L’auto si è persino offerta di parcheggiare il veicolo in modo che il direttore potesse ricevere cure mediche immediate. Il viaggio e le capacità di guida completamente autonoma di Tesla sono stati “rapidi ed efficienti”, secondo Franklin.

