Infermiere “eroe” a Palermo salva la vita di un ragazzo – STORIA

Un infermiere “eroe” salva un ragazzo privo di coscienza in via Altofonte a Palermo: un gesto meraviglioso che gli ha permesso di ottenere – oltre alla gioia e all’orgoglio di aver salvato una vita – una nota di plauso dal sindacato Nursind-Cgs del capoluogo regionale.

L’episodio è avvenuto negli scorsi giorni.

Infermiere eroe salva ragazzo a Palermo, la storia

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’infermiere Salvo Gioiosa – in servizio nel reparto di Cardiologia dell’ospedale di Partinico – avrebbe soccorso un ragazzo svenuto in via Altofonte durante il suo turno notturno assieme all’equipe medica e al rianimatore. Un intervento che ha permesso di stabilizzare il malcapitato prima di trasferirlo nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo.

Fortunatamente sembra che le condizioni del ragazzo stiano migliorando. “Ancora una volta il lavoro di un infermiere assieme a quello degli altri operatori sanitari del 118 si è rivelato fondamentale per salvare vite umane. In un momento di gravissima difficoltà per la sanità siciliana, la professionalità e il senso del dovere hanno fatto la differenza”, scrive in una nota il sindacato Nursind-Cgs di Palermo.

Un risultato meraviglioso possibile solo grazie a un “grande lavoro di squadra, alla grande professionalità e alla formazione maturata negli anni di servizio sul territorio dal medico e infermiere”.

