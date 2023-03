Inferno in un centro per migranti: incendio drammatico, 37 morti

Le fiamme hanno provocato un immane disastro in una città messicana: 37 vittime tra i migranti all'interno della struttura

Tragedia a Ciudad Jerez, in Messico, al confine con gli Stati Uniti.

Uno spaventoso incendio, infatti, è divampato all’interno di un centro per migranti, causando purtroppo 37 morti.

A rendere nota la drammatica vicenda lo Stato di Chihuahua: secondo le fiamme avrebbero avuto origine nell’ufficio dell’Istituto Nazionale per le Migrazioni (INM) dopo che le autorità avevano fermato 71 migranti nelle strade della città portandoli nella struttura.

Ignote le nazionalità delle vittime



Le cause dell’incendio e la nazionalità delle vittime restano al momento ancora ignote.

I vigili del fuoco e le squadre di soccorso hanno posto diversi corpi avvolti da coperte nel parcheggio antistante il centro.