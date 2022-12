Influenza, Bassetti: “Mi preoccupa più del Covid”

Continua il trend influenzale in Italia, 2,5 milioni di persone già contagiate. Matteo Bassetti: "Influenza mi preoccupa più del Covid"

L’infettivologo Matteo Bassetti, intervenuto a “Mattino Cinque News”, ha commentato l’andamento del picco influenzale in Italia, con 2,5 milioni di contagi accertati in Italia.

“L’influenza oggi mi preoccupa più del Covid – afferma Bassetti – Sul Covid tra vaccinati e guariti abbiamo raggiunto il 95% della popolazione, quindi il virus trova un ostacolo importante nei nostri anticorpi”. Secondo l’infettivologo del San Martino di Genova, l’influenza preoccupa maggiormente poichè, dopo due anni tra mascherine e distanziamenti, il virus trova campo libero e tira”più dritto anche verso i nostri polmoni”.

Urge, dunque, “vaccinare la popolazione più fragile“, afferma Matteo Bassetti.

Bassetti: “Sbagliato congelare multe per i No Vax”

Matteo Bassetti, inoltre, si è schierato contro la decisione del Governo di congelare fino a giugno 2023 le multe destinate ai No Vax: “Sbagliato questo revisionismo del passato: nel 2021 furono prese determinate decisioni per mettere in sicurezza i nostri ospedali”.