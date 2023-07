Infrastrutture, Csel: Sicilia al top per opere pubbliche incompiute

La Sicilia si conferma come la regione italiana con il numero più in alto di opere incompiute. I progetti arenati sono il 38% del totale.

La Sicilia si conferma come la regione italiana con il numero più in alto di opere incompiute visto che i progetti che risultano essersi arenati, al 31 dicembre 2022, sono 138, il 38% del totale (267) E’ quanto emerge da una elaborazione di Centro Studi Enti Locali basata sui dati forniti dalle regioni e preparata per l’Adnkronos. Il lungo elenco delle incompiute siciliane comprende la realizzazione o riqualificazione di strade, impianti di depurazione, collettori fognari, poli scolastici, aree verdi e piscine. Tra le novità, rispetto allo scorso anno, l’aggiunta dei lavori di realizzazione di un centro ippico comunale a Casteltermini, un progetto per un nuovo palazzetto dello sport con annessa piscina a San Giuseppe Jato e l’adeguamento degli impianti tecnologici alla legge 626, il rifacimento del fondo e l’ampliamento del campo di gioco del campo sportivo comunale di Caltavuturo.