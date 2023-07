Infrastrutture e servizi essenziali: le sfide per un mondo più equo

Negli ultimi anni numerosi passi avanti per raggiungere l’obiettivo 9 dell’Agenda 2030, ma resta ancora tanto da fare per assicurare in tutti i Paesi del Pianeta uguali condizioni

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite rappresenta un impegno globale per affrontare le sfide più urgenti del nostro mondo. Uno dei suoi obiettivi chiave è il 9: “Costruire infrastrutture resilienti, promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l’innovazione”.

Il goal 9 mira a promuovere lo sviluppo di infrastrutture solide, sostenibili e resilienti, a sostenere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e a incoraggiare l’innovazione come motore del progresso. A pochi anni dal termine fissato, è importante cominciare a valutare i progressi compiuti. Le infrastrutture solide sono fondamentali per lo sviluppo economico e sociale di qualsiasi paese.

Secondo il rapporto sulle infrastrutture mondiali 2022 della Banca Mondiale, sono stati fatti importanti passi avanti nel colmare il divario tra paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo. Numerosi paesi hanno investito in progetti di infrastrutture strategiche, migliorando l’accesso alle risorse, ai servizi essenziali e alle opportunità economiche per le comunità locali.

Anche l’industrializzazione inclusiva e sostenibile ha assunto un ruolo sempre più rilevante. Paesi di tutto il mondo stanno promuovendo politiche che incoraggiano la diversificazione economica, la creazione di posti di lavoro dignitosi e l’adozione di tecnologie pulite. Ciò ha portato a una maggiore resilienza economica e a una riduzione della dipendenza da settori vulnerabili.

L’innovazione gioca un ruolo cruciale nell’Obiettivo 9. Le nuove tecnologie e le soluzioni innovative possono migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire alla sostenibilità. Numerose iniziative sono state intraprese per promuovere l’innovazione ed incoraggiare ricerca e sviluppo, come l’istituzione di hub tecnologici. Alcuni paesi stanno anche adottando politiche che favoriscono la collaborazione tra settore pubblico e privato per stimolare l’innovazione e la diffusione di tecnologie avanzate. L’accesso a internet, inoltre, sta crescendo a ritmi vertiginosi in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante i progressi, rimangono ancora sfide significative da affrontare.

Il divario infrastrutturale persiste in molte parti del mondo, soprattutto nelle regioni più povere e vulnerabili. È necessario, dunque, un impegno ancora maggiore per garantire che tutte le persone abbiano accesso a infrastrutture di base come energia elettrica, acqua potabile e servizi sanitari utili alla vita di tutti i giorni.

Martina Pavone, Giulia Iolla, Natasha Costanzo

III T Liceo artistico R.Guttuso – Giarre (CT)