È stato pubblicato da Anas il bando relativo ai lavori di completamento della Tangenziale di Gela in Sicilia, per un totale di circa 304,4 milioni di euro. E’ quanto si legge in una nota del Mit.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è un altro passo avanti verso lo sblocco e la velocizzazione di opere pubbliche, da Nord a Sud, sottolinea la nota.