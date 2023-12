Ingegnere ferito gravemente da robot in una fabbrica Tesla

Un episodio che fa emergere preoccupazioni circa la sicurezza nell'impiegare le macchine in ambito industriale.

Uomini e robot, una convivenza che, stando alla prima delle tre leggi della robotica di Isaac Asimov (Un robot non può recare danno agli esseri umani, né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, gli esseri umani ricevano danno) dovrebbe essere più che mai tranquilla. E invece no, stando almeno a quanto accaduto presso la fabbrica Giga Texas nell’azienda vicino ad Austin. Un ingegnere Tesla è stato colpito da un robot durante un malfunzionamento. A riporta la notizia è il Dailymail.

Il robot ha immobilizzato l’uomo mentre stava programmando un software per due robot Tesla nelle vicinanze. L’ingegnere è stato colpito alla schiena e nel braccio con i suoi artigli creando ferite importanti.

Tesla minimizza

A causa dell’aggressione la vittima ha riportato “ferita aperta” sulla mano sinistra. E quanto è stato rivelato in un rapporto sugli infortuni del 2021. Il rapporto è stato presentato in questi giorni alla contea di Travis e alle autorità di regolamentazione federali, che è stato esaminato da DailyMail. Un episodio che fa emergere preoccupazioni circa la sicurezza nell’impiegare le macchine in ambito industriale. Segnalazioni in aumento che Tesla, dalle fabbriche del Texas, sembra voler minimizzare.