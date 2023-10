Tragedia sfiorata in casa, bimba di 15 mesi ingoia pulsante e rischia il soffocamento

Trasferita d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Fogliani, la bimba è stata salvata dai medici in extremis.

Salvata in extremis una bambina di 15 mesi di Milazzo, in provincia di Messina, che avrebbe ingoiato il pulsante di un oggetto elettronico.

Si rischiava la tragedia, ma l’intervento dei sanitari fortunatamente ha scongiurato il peggio.

Ingoia pulsante, bambina salvata in extremis a Milazzo

Secondo una prima ricostruzione, la bambina di 15 mesi avrebbe afferrato un oggetto elettronico in plastica e lo avrebbe messo in bocca. Senza quasi accorgersi di nulla, avrebbe ingoiato il pulsante, che le sarebbe rimasto bloccato in gola.

Allarmati poiché la piccola non riusciva più a respirare, i genitori hanno allertato il 118. Gli operatori intervenuti sul posto hanno trasferito la bambina d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Fogliani e i medici, intervenendo immediatamente, sono riusciti a estrarre l’oggetto dalla gola della piccola. Sembra che ora la malcapitata stia bene.

Immagine di repertorio