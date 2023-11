Inps, nuovo servizio online per il pagamento delle pensioni: cosa cambia

L'Inps ha introdotto un nuovo servizio online per il pagamento delle pensioni: ecco cosa cambierà con il nuovo sistema telematico

L’Inps ha introdotto un nuovo servizio online per il pagamento delle pensioni. L’obiettivo dell’Istituto di Previdenza Sociale è quello di semplificare la gestione e l’erogazione dei trattamenti pensionistici.

Si tratta del progetto “Automazione delle riemissioni dei pagamenti delle pensioni”, istituito nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Inps, cosa cambia con il nuovo servizio per il pagamento delle pensioni

Si tratta di una procedura automatizzata che permette la riemissione dei pagamenti dei trattamenti pensionistici, la gestione delle cedole arretrate e l’analisi dei riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine.

Il nuovo servizio di pagamento delle pensioni elaborato dall’Inps ha due funzioni:

la regolamentazione dei pagamenti arretrati delle cedole pensionistiche non ancora effettuati, che è in corso di attuazione e rappresenta la “prima fase del progetto”;

l’analisi e l’implementazione del servizio per la riemissione dei riaccrediti relativi ai pagamenti non andati a buon fine. Questa procedura sarà introdotta nella seconda fase del progetto.

Il servizio di pagamento pensioni dell’INPS è completamente automatizzato in tutte le sue fasi: l’accesso è possibile tramite MyINPS. Grazie a questo nuovo e innovativo sistema, il cittadino potrà ottenere il pagamento di una rata o più rate di pensione o prestazione non pagate, presentando un’apposita richiesta. Il pagamento della rata richiesta, ossia la riemissione del pagamento, può essere effettuato a condizione che l’Ente pagatore certifichi di non aver eseguito il relativo pagamento. Questa circostanza viene verificata automaticamente tramite l’applicativo “Rate Maturate non Riscosse” basato sui dati dei pagamenti.

Ecco come presentare le domande di riemissione online

Grazie al progetto “Automazione delle riemissioni dei pagamenti delle pensioni” è possibile presentare telematicamente domanda di riemissione. Ecco in che modo:

il servizio pagamenti pensioni INPS è accessibile dalla sezione “MyInps” del portale istituzionale dell’Istituto da questa pagina, selezionando il prodotto “Ratei – Ratei a pensionato riemissione cedole non pagate”;

per accedere alla sezione MyInps è necessario autenticarsi tramite CIE, SPID o CNS;

gli Istituti di patronato possono presentare la domanda di riemissione delle rate attraverso la scheda “Richiesta per il pagamento delle rate pensione non pagate” o attraverso il servizio delle domande online di pensione;

accedendo all'area personale "MyInps", il cittadino troverà nella notifica il collegamento alla domanda precompilata di riemissione delle rate non pagate. Nella domanda saranno richieste le coordinate di pagamento, condivise con l'Ente pagatore per la validazione.

La domanda sarà valida per tutte le rate non pagate che richiedono riemissione. Inizialmente, il servizio di notifica tramite e-mail, PEC, SMS, le App IO e “Inps Mobile” sarà effettuato, in via sperimentale, per le pensioni in carico alla Direzione provinciale di Caserta. Successivamente esteso a livello nazionale dal 1° gennaio 2024.

Inps, ecco quando verranno pagate le pensioni arretrate

Dopo aver effettuato l’istanza per la riemissione con il nuovo servizio di pagamento, le domande saranno disponibili per la lavorazione tramite la procedura “Webdom” nell’elenco delle liste domande telematiche nella sezione “Rate Maturate e Ratei”.

Tale sezione è raggiungibile dalla rete Intranet tramite il percorso “Processi” > “Assicurato pensionato” selezionando sul menu di sinistra, la voce “Liquidazione ratei da pensione”. L’operatore utilizzerà la funzione presente in “Rate maturate e non riscosse” per selezionare le rate da riemettere e portare a conclusione il ciclo di liquidazione con le modalità consuete.