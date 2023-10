Folle inseguimento nella notte a Catania, scatta una denuncia: ecco cosa è successo

Il catanese alla guida dello scooter è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

La Polizia di Stato di Catania ha denunciato un cittadino catanese, gravemente indiziato del reato di resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento tra via Montenero e via Sabato Martelli Castaldi.

Inseguimento nella notte a Catania, cosa è accaduto

La scorsa notte, il personale delle Volanti, nel corso di alcuni controlli su strada, ha intimato l’ALT a un motociclo, notato poco prima dell’incrocio tra via Montenero e viale delle Medaglie d’Oro. Il conducente, in un primo momento, ha rallentato la propria marcia dando l’impressione di fermarsi ma, non appena i poliziotti gli si sono avvicinati, ha velocizzato la corsa improvvisamente, dandosi alla fuga.

Gli agenti lo hanno inseguito immediatamente e, dopo aver rilevato il numero di targa, hanno diramato una nota radio alle altre pattuglie presenti sul territorio. Dopo un lungo e articolato inseguimento, lo scooter è stato bloccato in via Sabato Martelli Castaldi, grazie all’intervento di un’altra Volante che si era posizionata in modo da bloccare la marcia al fuggitivo il quale, infatti, era costretto a fermarsi.

Il conducente è stato, quindi, identificato e accompagnato in Questura per i successivi accertamenti a seguito dei quali emergeva che lo stesso era privo di patente di guida. Oltre alla denuncia per il reato contestatogli, l’uomo è stato sanzionato per le infrazioni al Codice della Strada di cui era reso autore.

