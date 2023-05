Auto della polizia contro cancellata durante inseguimento: feriti due agenti

Denunciato e multato il minorenne protagonista dell'inseguimento notturno a Palermo.

Feriti due agenti in seguito a un pericoloso inseguimento terminato nei pressi di piazza XIII Vittime a Palermo.

L’episodio si è svolto nel cuore della scorsa notte.

Inseguimento nella notte a Palermo, feriti due agenti

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, gli agenti avrebbero iniziato l’inseguimento dopo che un giovane a bordo di uno scooter – visto mentre procedeva a zigzag e impennava in strada, costituendo tra l’altro un potenziale pericolo per gli altri – è fuggito all’Alt. La corsa della volante sarebbe finita poco dopo contro una cancellata. In seguito all’impatto, due agenti sarebbero rimasti feriti. L’autista di una delle volanti intervenute è finito anche in ospedale.

Il giovane conducente dello scooter inseguito – minorenne – è stato bloccato, sanzionato e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Immagine di repertorio