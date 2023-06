L’inseguimento e l’aggressione shock alla polizia da parte del “branco”: agente ferito

Una storia di aggressione alle forze dell'ordine incredibile nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo: ecco cosa è accaduto.

Incredibile inseguimento con aggressione finale alla polizia da parte di un “branco” di 40 persone: è accaduto nel quartiere Borgo Vecchio a Palermo.

La Polizia di Stato continua, senza soluzione di continuità, l’attività di controllo del territorio, di prevenzione e repressione dei reati predatori che ingenerano un particolare allarme sociale tra la cittadinanza, con particolare riguardo a quelle zone della città maggiormente interessate a questo tipo di reati.

Ecco il resoconto dell’episodio di violenza, accaduto nella serata di ieri (5 giugno).

Inseguimento con aggressione alla polizia a Borgo Vecchio, il caso

Ieri, verso le ore 21, in via Quintino Sella, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha notato due soggetti a bordo di uno scooter che alla vista dell’auto con gli agenti hanno cambiamento repentinamente direzione di marcia dandosi alla fuga.

Gli agenti sono riusciti, dopo un tempestivo inseguimento, a intercettare i due soggetti che, abbandonato il motociclo in via Michele del Buono, si sono diretti all’interno del quartiere Borgo Vecchio. Poi è iniziato un inseguimento a piedi che si è concluso quando, in largo Edoardo Alfano, un agente è riuscito a fermare uno dei due fuggitivi.

Nel momento in cui il soggetto è stato fermato, tuttavia, un gruppo di circa 40 persone ha circondato il poliziotto aggredendolo barbaramente con calci, pugni e spintoni e riuscendo, così, a liberare il fermato. Il veicolo, rubato, è stato successivamente riconsegnato al legittimo proprietario.

La vile aggressione di gruppo ha procurato al poliziotto delle lesioni per una prognosi di 40 giorni.

