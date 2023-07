Inter, il palermitano Massimo Tarantino nuovo direttore del settore giovanile

Classe '71, è cresciuto calcisticamente nella Cosmos Palermo, prima di indossare la maglia del Catania

Le strade dell’Inter e di Massimo Tarantino tornano a incrociarsi. L’ex difensore palermitano, che vanta due presenze con la maglia nerazzurra a metà anni novanta, è il nuovo Direttore del Settore Giovanile del Club. Lo annuncia l’Inter in una nota pubblicata sul sito ufficiale.

Tarantino, classe ’71, è cresciuto calcisticamente nella Cosmos Palermo, prima di indossare la maglia del Catania e di trasferirsi, poi, al Napoli, dove milita dal 1989 al 1996. Proprio il 1996 è l’anno del suo salto in nerazzurro: un trasferimento che corona il sogno di Tarantino, da sempre tifoso nerazzurro. L’avventura è minata, però, da un grave infortunio, che gli permette di raccogliere soltanto due presenze in Coppa Italia. Si trasferisce poi al Bologna, dove gioca per cinque stagioni, chiudendo poi la carriera con le esperienze con Como, Triestina e Pavia.

A Pavia inizia la carriera fuori dal campo di Tarantino, che diventa il direttore sportivo della squadra lombarda. Nel 2010 il passaggio al Bologna, nel Settore Giovanile, prima nel ruolo di Team Manager e poi da responsabile del vivaio. Dal luglio 2013 al settembre 2019 ricopre il ruolo di responsabile del Settore Giovanile della Roma, insieme a Bruno Conti. Nella stagione 2021-2022 diventa direttore dell’area tecnica della Spal, mentre l’ultimo incarico assunto prima di approdare all’Inter è stato quello di direttore sportivo del Siena. “A Massimo Tarantino va il bentornato in nerazzurro da parte del Club e di tutta la famiglia interista, assieme all’in bocca al lupo per il suo importante incarico”, si legge nella nota dell’Inter.