Un San Valentino “triste” per il web, l’addio definitivo a Internet Explorer

L'addio di Microsoft al celebre (ma poco utilizzato) browser che ha fatto la storia: Internet Explorer.

Il 14 febbraio 2023 si chiude un’era della storia di Internet: è ufficialmente “morto”, quindi non funziona più, Internet Explorer.

Il celebre browser, che i più giovani magari ricordano vagamente e per lo più a causa dei meme sulla sua storica lentezza, non si apre più in nessun pc. Anche cliccando sull’icona, è impossibile accedere.

Morto Internet Explorer, 14 febbraio 2023

Si può dire che il San Valentino di Microsoft sia stato un po’ più “doloroso” del previsto, con l’addio (di certo atteso e più volte annunciato nel corso degli ultimi anni) a Internet Explorer. La piccola “e” blu ha accompagnato generazioni intere di utenti del web. L’app IE11 per desktop è stata disabilitata con un aggiornamento di Microsoft Edge nella maggior parte dei dispositivi Windows.

Al contrario di tutti i comuni mortali, Explorer non è morto una volta sola ma ben due. Lo scorso 15 giugno, infatti, Microsoft aveva annunciato la fine del proprio supporto a Internet Explorer 11 e da allora non c’era stato più alcun aggiornamento. Anche i più “accaniti” fan dell’antico browser, purtroppo, si sono dovuti arrendere e passare ad altri servizi come Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari o il più celebre e utilizzato Google Chrome.

Immagine di repertorio