Interventi sugli immobili del Libero Consorzio di Agrigento

Mentre è stata aggiudicata la gara da un milione di euro per la messa in sicurezza dell’Iis Madre Teresa di Calcutta di Cammarata, saranno assegnati entro marzo ulteriori lavori per 780 mila euro

AGRIGENTO – Con determinazione dirigenziale del Settore Edilizia scolastica è stato aggiudicato l’appalto per gli interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale dell’Istituto di istruzione superiore Madre Teresa di Calcutta di Cammarata. Si tratta di lavori progettati dallo staff tecnico del Libero Consorzio comunale agrigentino per i quali era stato ottenuto un finanziamento con risorse del Piano Next generation Eu.

Come precisato dagli uffici dell’Ente intermedio “l’appalto, gestito integralmente in modalità telematica (pervenute 51 offerte tramite la piattaforma telematica Maggioli), è stato aggiudicato all’impresa Elcal Srl con sede a Favara, che ha offerto il maggior ribasso del 30,885% per un importo netto di 1.015.588,98 euro, a cui vanno aggiunti 77.571,82 euro per oneri di sicurezza (importo contrattuale complessivo di 1.093.160,80 più Iva).

“A breve – hanno aggiunto dal Libero Consorzio – la stipula del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria che consentirà di avviare l’iter di realizzazione dei lavori”.

Dovranno invece essere presentate entro le ore 12 del prossimo 27 marzo le offerte per la gara d’appalto relativa all’accordo quadro biennale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo del Libero Consorzio comunale.

Si tratta di un appalto dell’importo complessivo di 780.000 euro più Iva, compresi oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) di 62.400,00 euro, interamente finanziati con fondi di bilancio dell’Ente.

In questo caso, come precisato dall’Ente, “la procedura di gara verrà effettuata integralmente in modalità telematica e pertanto saranno ammesse soltanto le offerte presentate attraverso il Portale Appalti del sito istituzionale del Libero Consorzio www.provincia.agrigento.it. L’apertura delle offerte telematiche avverrà a partire dalle ore 8,30 del 28 marzo 2023 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio (via Acrone, 27- Agrigento)”.

Come concluso dagli uffici competenti, tutti gli interessati a partecipare alla gara possono prendere visione del bando e dei relativi allegati sul sito istituzionale del Libero Consorzio comunale di Agrigento.