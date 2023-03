Intesa Centuripe-parrocchia Immacolata Concezione

L'obiettivo è di trasformare la Chiesa del Purgatorio, ormai da anni in disuso, in uno spazio culturale ed espositivo destinato in particolare ai giovani del territorio

CENTURIPE (EN) – La Chiesa del Purgatorio, situata in via Cesare Battisti, da tempo non più in uso, diventerà uno spazio culturale ed espositivo per potere essere fruibile dai giovani.

Al riguardo è stato siglato tra il Comune e la parrocchia Immacolata Concezione, rappresentata dal parroco Damiano Scardilli, un contratto di comodato d’uso gratuito in base al quale l’Ente locale, guidato dal sindaco Salvatore La Spina, dopo averla adeguata destinerà l’edificio alle esigenze di socializzazione, d’incontro e culturali dei giovani.

Mediante tale intesa il Comune si impegna a ristrutturare il sacro edificio per renderlo fruibile e acquistare per tale scopo attrezzi e arredi necessari. La Giunta comunale centuripina, con atto numero 15 del 10 febbraio scorso a firma del vice sindaco Salvatore Longo e degli assessori Alice La Spina e Antonella La Spina ha richiesto di sottoscrivere il relativo contratto di comodato d’uso. Il documento in questione ha durata decennale, tacitamente rinnovabile.

Il Municipio potrà utilizzare la chiesa esclusivamente per l’organizzazione di eventi e mostre aventi carattere culturale, mantenendone lo spirito educativo-religioso del luogo in cui l’immobile è inserito con l’esclusione di attività politiche, partitiche e sindacali.

Come si legge nell’accordo, “il Comune, su cui incombe ogni gravame di tasse e imposte inerenti all’immobile, dovrà provvedere alla nomina di un proprio diretto responsabile affinché disciplini e sorvegli persone e ambienti. Restano pure a carico del Comune le spese di riscaldamento, consumo d’acqua, luce e gas, pulizie e asporto di rifiuti”.

L’interesse della parrocchia a cedere in comodato gratuito il tempio religioso è che lo stesso diventi uno “spazio polifunzionale al servizio della collettività e soprattutto come luogo deputato alla valorizzazione dei giovani del paese”.