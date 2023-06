Sicilia: intitolata ad Angela Daneu Lattanzi sala lettura Biblioteca centrale Regione

La sala di lettura della Biblioteca centrale della Regione siciliana, a Palermo, è stata intitolata ad Angela Daneu Lattanzi.

La sala di lettura della Biblioteca centrale della Regione siciliana, a Palermo, è stata intitolata ad Angela Daneu Lattanzi, bibliotecaria che si prodigò per salvare il patrimonio culturale e le collezioni bibliografiche durante la seconda guerra mondiale. Grazie all’apprezzamento all’iniziativa espresso dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, sono state recepite le richieste già avanzate dall’Unione donne italiane (Udi) di Palermo, che nel 2018 aveva lanciato una petizione sottoscritta da molte personalità del mondo culturale affinché l’Amministrazione regionale tributasse il dovuto riconoscimento pubblico alla Daneu Lattanzi, e dall’associazione ‘Salvare Palermo’, che nel 2021 ha presentato la proposta di intitolazione della sala di lettura.

Le parole dell’assessore Scarpinato

“Attraverso questo giusto e doveroso riconoscimento – sottolinea l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – vogliamo tramandare, alle future generazioni e ai tanti giovani che ogni giorno frequentano la biblioteca, i valori e gli ideali di donne come Angela Daneu Lattanzi, che si sono impegnate concretamente per la tutela e la salvaguardia del patrimonio librario e documentale, oltre che per la ricostruzione della biblioteca, dimostrando coraggio e senso civico”. Durante la cerimonia di intitolazione, oggi pomeriggio, è stata anche presentata la riedizione del volume ‘Le bibliotecarie di Alessandria’ (Sellerio, 2023), fonte principale per conoscere la vita e le opere della Lattanzi attraverso il racconto appassionato e coinvolgente della figlia Alessandra Lavagnino. Sono intervenute la direttrice della Biblioteca centrale della Regione, Margherita Perez, l’ex direttrice Carmela Perretta, Ketty Giannilivigni e Anna Tschinke, nipote della Lattanzi.