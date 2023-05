“Invece del Ponte”, incontro a Montecitorio. Floridia: “Progetto vecchio e superato”

La presidente della Commissione Vigilanza Rai ha partecipato alla conferenza stampa sulla progettazione dell'infrastruttura assieme ad altri esponenti politici.

La senatrice messinese Barbara Floridia (M5S), presidente della Commissione Vigilanza Rai, ha partecipato alla conferenza stampa organizzata alla Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio dal Comitato civico “Invece del Ponte – cittadini per lo sviluppo sostenibile dell’area dello Stretto”.

Floridia, che non molto tempo fa con un post su Facebook si è espressa sulle perplessità relative alla costruzione e alla progettazione dell’infrastruttura, ha commentato l’esito dell’incontro così come altri parlamentari ed esponenti politici presenti.

Hanno preso parte all’incontro il costituzionalista Michele Ainis, l’economista Guido Signorino ed Elio Conti Nibali, rappresentanti del Comitato, ed Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde.

“Invece del Ponte”, l’incontro a Montecitorio

La senatrice Floridia sottolinea: “Il MoVimento 5 Stelle c’è e ci sarà sempre contro l’arroganza di questo Governo che vuole imporre la realizzazione di un ponte, sopra le teste dei cittadini messinesi. E lo fa prima con un decreto legge e poi con la questione di fiducia, escludendo del tutto il dibattito pubblico”.

“Questo progetto è vecchio, superato e con più di duecento criticità mai risolte. Da qui la mia presenza alla conferenza del Comitato di cittadini ‘Invece del Ponte’, a sostegno di un dibattito che abbiamo il dovere di sollevare in ogni sede sia consentito”, conclude la senatrice pentastellata.

Durante la conferenza “Invece del Ponte” è intervenuto anche il deputato Angelo Bonelli. “Poche ore fa sono stati presentati in commissione congiunta Ambiente e Trasporti due emendamenti, di cui il primo prevede uno stanziamento di 1mln di euro da dare al consorzio Eurolink per fare operazione di comunicazione, ossia per far capire alla popolazione quanto sia valida la costruzione dello Stretto. Ciò fa capire quale sia la genesi di questo progetto, il cui artefice principale è il ministro Salvini: uno strumento vero e proprio di propaganda“, ha detto.

“In Italia non si riesce a fare la manutenzione sulle cose essenziali che già ci sono. Siamo determinati e siamo convinti che questa battaglia contro la costruzione dello Stretto di Messina possiamo vincerla, anche fuori dal Parlamento”, ha aggiunto-.