Tragedia a Ferrara. Un’auto ha travolto due giovani mentre erano in bici. Un ragazzo di 17 anni è morto e un altro è rimasto ferito in modo grave. L’incidente è avvenutoi ieri sera, vicino alla frazione di Codrea, in via Pomposa. L’automobilista, che inizialmente non si era fermato, poco dopo si sarebbe presentato sul luogo dell’incidente.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 ed è intervenuta la polizia locale per ricostruire la dinamica dello scontro.