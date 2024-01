Trapani, intimidazione per Michele Rallo: inviata busta contenente un proiettile

Il deputato Pd negli anni ha condotto varie battaglie a tutela delle isole Egadi e sporto diverse denunce.

Una busta contenente un proiettile è stata inviata a Michele Rallo, componente della segreteria provinciale del Partito democratico di Trapani con delega all’ambiente. Rallo, impiegato di banca, è rappresentante di Legambiente nelle Egadi e negli anni ha condotto varie battaglie a tutela delle isole dell’arcipelago trapanese e sporto denunce.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La lettera, oltre al proiettile, conteneva il ritaglio di un articolo sulla commemorazione dell’omicidio del giornalista Mario Francese. Rallo stesso ha trovato la busta sulla propria macchina parcheggiata davanti casa a Favignana e ha denunciato l’intimidazione alle forze dell’ordine.

Le parole solidali dopo il ritrovamento della busta contenente un proiettile

Domenico Venuti e Valentina Villabuona, rispettivamente segretario del Pd e presidente dell’assemblea provinciale trapanese, hanno detto: “Esprimiamo la nostra solidarietà a Michele Rallo, membro della segreteria provinciale del Partito democratico di Trapani e dell’assemblea regionale del Pd Sicilia per il vile atto intimidatorio. Continueremo a lavorare insieme a Michele, portando avanti la buona politica di cui si è fatto promotore in questi anni, consapevoli che non saranno questi gesti a fermare l’azione del Pd”.

E “totale vicinanza e solidarietà a Michele Rallo, dopo intimidazione subìta e denunciata” ha espresso anche il segretario regionale del Pd, Antony Barbagallo.