Sicilia: intimidazione a sindaco Adrano, solidarietà Mpa e condanna della Lega

Solidarietà verso il sindaco del comune etneo Fabio Mancuso dopo il grave tentativo di aggressione

“Solidarietà e vicinanza al sindaco di Adrano e dirigente del Mpa, Fabio Mancuso, per il grave atto intimidatorio subito nel comune che amministra con efficienza e trasparenza. Un gesto inaccettabile soprattutto perché avvenuto in un luogo rappresentativo come il Palazzo comunale. Quando si amministra con grande trasparenza come ha fatto e fa quotidianamente Fabio Mancuso, si corre il rischio di diventare impopolari”. Così il segretario organizzativo del Mpa, Salvo Di Salvo dopo il tentativo di aggressione, con una bottiglia contenente liquido infiammabile, subita nella mattinata di ieri dal primo cittadino.

Tardino (Lega): Rabbia nei confronti di chi amministra

“Solidarietà per il gesto di intimidazione nei confronti dell’amico e primo cittadino di Adrano, Fabio Mancuso, per il vile atto subito, un tentativo di fermare chi opera nella legalità e con amore per la sua comunità. Quanto accaduto deve farci riflettere sul diffuso clima di rabbia e sull’altissimo livello di violenza che si registra nei confronti di chi amministra. Sono certa che l’impegno mostrato dal sindaco Mancuso nel suo lavoro non si fermerà, ma anzi sarà ancor più incisivo. Noi siamo al suo fianco e al fianco dei cittadini. Ci auguriamo che le forze dell’ordine facciano al più presto chiarezza sulla vicenda, per garantire ordine e sicurezza”. Così Annalisa Tardino europarlamentare e commissario della Lega in Sicilia.