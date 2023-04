Invita passeggero tram a togliere piedi da sedile, controllore colpito con pugno

Un uomo di 46 anni, italiano, ha aggredito con un pugno un controllore a bordo del tram della linea 5, all’altezza di via Prenestina, a Roma, che lo aveva invitato poco prima ad abbassare i piedi da sopra il sedile. E’ accaduto ieri pomeriggio. Dopo l’aggressione l’uomo si è dileguato ma, grazie alla segnalazione giunta alla centrale operativa del comando provinciale di Roma, l’uomo è stato individuato da una gazzella dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma in largo Preneste.

I militari lo hanno invitato a fornire i documenti ma il 46enne, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol, ha opposto resistenza spintonandoli. L’uomo è stato poi denunciato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 che non riscontrava lesioni. Il servizio di linea non ha subito interruzioni.